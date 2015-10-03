غدًا.. البايرن يسعى لتحطيم دورتموند في ديربي الدوري الألماني

يسعى الفريق البافاري غداَ الى تحطيم دورتموند والابتعاد عنه بفارق 7 نقاط والاحفاظ على سلسة انتصاراته حيث فاز في مبارياته السبع حتى الآن منذ مطلع الموسم الحالي وسجل 27 هدفا أي بمعدل ما يقارب أربعة أهداف في المباراة الواحدة.

وضرب بايرن ميونيخ بقوة منذ مطلع الموسم الحالي محليا وقاريا حيث فاز في مباراتيه أيضا في دوري أبطال أوروبا على أولمبياكوس اليوناني خارج ملعبه 3-0 وعلى دينامو زغرب الكرواتي 5-0.

وبدا واضحا عدم تأثر الفريق بغياب جناحيه الفرنسي فرانك ريبيري الغائب عن الملاعب منذ مارس الماضي ولم يعرف ما إذا كان سيعود إلى الملاعب قريبا، والهولندي أريين روبن الذي أصيب خلال إحدى مباريات منتخب بلاده في تصفيات كأس أوروبا وسيغيب لفترة.

و عاد أرتورو فيدال، لاعب وسط البايرن الي تشكيلت الفريق غداَ امام دورتوموند وغاب اللاعب التشيلى الدولى عن المباراة التى فاز بها فريقه على دينامو زغرب بخمسة أهداف نظيفة فى دورى أبطال أوروبا التى أقيمت الثلاثاء الماضى.

وتعافى الظهير الأيسر خوان بييرنات من إصابته بشد فى الفخذ ولكن سيباستيان رودى لاعب الوسط لا يزال بعيدا لإصابته بالفخذ.

ويقود بايرن المهاجم البولندي المتألق روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل 10 أهداف يتصدر بها ترتيب الهدافين بينها خماسية شهيرة في مرمى فولفسبورغ في تسع دقائق وذلك بعد نزوله احتياطيا في مطلع الشوط الثاني، وهي أسرع خماسية تسجل في تاريخ البوندسليجا.

أما دورتموند فحقق انطلاقة صاروخية بفوزه في مبارياته الخمس الأولى قبل أن يسقط في فخ التعادل في آخر مباراتين له ويتألق في صفوف فريق مدينة الرور الصناعية مهاجمه الغابوني بيار إيميريك أوبامييغ الذي سجل 9 أهداف هذا الموسم.

وبات أوباميينج أول لاعب في تاريخ البوندسليجا يسجل في أول سبع مباريات على التوالي منذ انطلاق الدوري المحلي، وكان أوباميينغ قد انضم إلى دورتموند عام 2013 قادما من سانت إتيان الفرنسي وسجل 25 هدفا الموسم الماضي.