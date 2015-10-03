متهم في «اللجان النوعية»: ضابط الأمن الوطني عذبني 12 يومًا وعرفته من صوته

واصلت محكمة «جنايات الجيزة»،برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، عبد الرحمن صفوت الحسيني، وسكرتارية أحمد صبحي عباس، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، الإستماع إلى أقوال ضابط الأمن الوطني، عادل محمد يحيي.

فيما شكا المتهم إسلام على يسر، أحد المتهمين في القضية، للقاضي المستشار محمد ناجي شحاته، من تعذيب الشاهد وضابط الأمن الوطني عادل محمد يحيي. وأضاف المتهم أن الضابط ألقى القبض عليه في الشارع ثم أصطحبه إلى المنزل ولم يكن هناك أي مضبوطات، لافتًا إلى أنه جرى تعذيبه 12 يومًا ليعترف بأي شئ أمام النيابة العامة.

وأضاف أن الضابط هدده بتعذيب زوجته وعائلته، ملمحًا إلى أنه تعرف على الضابط من صوته، مطالبًا المحكمة بعرضه على الطب الشرعي لإثبات آثار التعذيب، وسمحت المحكمة له بذلك.