شاهد في إقتحام سجن بورسعيد: أمطرو جنازة ابني بالرصاص من جهة «نادي الشرطة»

استمعت محكمة «جنايات بورسعيد»، الي أقوال شهود النفي في قضية «إقتحام سجن بورسعيد»

وقال والد أحد القتلى في الواقعة، مرسي الدسوقي،أنه وبعد عمله بوفاة نجله وأثناء تشييع جثمانه مع آخرين انهالت فوق رؤوسهم طلقات النار من جهة «نادي الشرطة»، مشيرًا أن نجله أصيب برصاص قناصة من خلف سجن بورسعيد.

وتابع بأن «الطبيب الشرعي»، الذي قام بالكشف عن نجله هو من أكد له أنه أصيب برصاص القناصة وفق قوله.

وفي سياق متصل إستمعت المحكمة لشهادة محمد مرسي، والد زوجة أحد المتوفين في الأحداث ويدعى “محمد فاروق” ليؤكد بأنه تلقى اتصالًا مع زميل عمله في أحد المصانع يخبره بإصابة زوج ابنته. وتابع بأنه عندما توجه لمستشفى آل سليمان وجد زوج ابنته وقد إخترقت رصاصة بطنه، قائلاً بأن سيارة شرطة قامت بإطلاق النار في الهواء بمحيط المستشفى على حد شهادته. وواصل الشاهد باكيًا مؤكداً أن المتوفي كان لديه من إبنته وليدة صغيرة كانت تبلغ أيام لحظة مقتل والدها وأن ليس لديه مصدر رزق سوى معاشه المتواضع .

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرين مجهولين الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي و40 أخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهريين المدنيين وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة أستاد بورسعيد ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة

> نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية أنفة البيان إلى المحكمة.

وأضافت النيابة، أن المتهمين انتشروا في محيط مظاهرة بالقرب من سجن بورسعيد العمومي والشوراع المحيطة به وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي التي أودت بحياتهم.