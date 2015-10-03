يوسف الحسيني: واقعة الاعتداء على الوفد الإعلامي المصري بنيويورك تكررت 4 مرات

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن واقعة الاعتداء على الوفد الإعلامي المصري بنيويورك، ليست الأولى، ولكنها تكررت 4 مرات فى فرنسا وأمريكا وألمانيا، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضدهم، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك ضابط أمام المتظاهرين الإخوان لمنع أي تجاوزات.

وتابع “الحسيني”: “المتظاهرون أزاحوا الصدادات واعتدوا علينا”.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز المصري، صباح اليوم، لإدانة الإعتداء على الوفد الإعلامي المصاحب لرئيس الجمهورية في مؤتمر الأمم المتحدة بنيويورك، وذلك بحضور عدد من رؤساء القنوات الفضائية المصرية، والإعلاميين من بينهم رجل الأعمال ورئيس الغرفة الإعلامية “محمد الأمين” والإعلامي “يوسف الحسيني”،