برشلونة في مواجه إشبيلية .. وديربي العاصمة يخطف الأنظار في الليجا

يحل برشلونة حامل اللقب ضيفا على إشبيلية في مباراة صعبة اليوم في المرحلة الـ7 من الدوري الإسباني و يخطف دربي مدريد بين أتلتيكو والريال الانظار.

ويبحث برشلونة والريال عن خطف الصداره من فياريال المتصدر برصيد 16 نقطة الذي يحل ضيفا على ليفانتي.

يحل برشلونة ضيفا ثقيلا على إشبيلية ويسعى النادي الكتالوني إلى استعادة الصدارة رغم غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي نحو شهرين بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها في المباراة السابقة في الدوري ضد لاس بالماس، وحقق برشلونة فوزا صعبا على لاس بالماس الوافد الجديد 2-1، وسجل هدفيه المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، عوض فيها الخسارة الثقيلة التي تلقاها أمام سلتا فيغو والتي أعقبت أربعة انتصارات متتالية.

واختبر برشلونة اللعب تحت الضغط ضد باير ليفركوزن الألماني في دوري أبطال أوروبا، حيث عوض تأخره إلى فوز بهدفين لهدف في غياب ميسي أيضا. ولم تتوقف مشكلات النادي الكاتالوني مع إصابة ميسي فقط ، بل وتعرض المهاجم البرازيلي رافينيا الذي سيبتعد نحو ستة أشهر لإصابتة في قطع بالرباط الصليبي، وسيفتقد كذلك نجم الوسط أندربس إنييستا أكثر من شهر بعد تعرضه لتمزق في عضلات الفخذ أمام ليفركوزن، هذا فضلا عن إصابة البلجيكي توماس فرمايلن والحارس التشيلي كلاوديو برافو.

ومن جانب اخر يخوض ريال مدريد مباراة القمة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على مالمو السويدي أمس الأربعاء بهدفين سجلهما نجمه كريستيانو رونالدو على نقيض جاره ومضيفه الذي خسر على أرضه أمام بنفيكا البرتغالي 1-2 في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا. وتجاوز رونالدو 500 هدف في مسيرته الاحترافية، ويحمل الهدف الرقم 501 في مسيرته مع مختلف الأندية التي دافع عن ألوانها، والرقم 323 مع الفريق الملكي في جميع المسابقات وعادل رقم الأسطورة الإسباني راؤول غونزاليز مع الريال مدريد.

وكان ريال مدريد خطف الصدارة من برشلونة في المرحلة قبل الماضية بعد سقوط الأخير المدوي أمام سلتا فيغو 1-4، لكنه فرط فيها بسقوطه في فخ التعادل السلبي مع ملقة في المرحلة السابقة، لكن تصريح رونالدو الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم ثلاث مرات متتالية بعد المباراة أثارت بعض الشكوك حول مستقبله مع النادي الملكي حين قال: “أنا سعيد مع ريال وأريد الفوز بالألقاب معه، ولكنني قلت ملايين المرات أن لا أحد يعلم ماذا يمكن أن يحصل في المستقبل”. وتابع “سنرى ماذا سيحصل في المستقبل، ولكن في الوقت الحالي أنا سعيد مع ريال مدريد”.

واعتبر رونالدو البالغ من العمر (30 عاما) أن المباراة ضد أتلتيكو ستكون صعبة وأن فريقه مستعد لها، وستشكل المباراة مواجهة مثيرة بين المهاجمين الفرنسيين، كريم بنزيمة في ريال مدريد والمتألق أنطوان غريزمان مع أتلتيكو محليا هذا الموسم.