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تأجيل قضية «أحداث سجن بورسعيد» لاستكمال سماع الشهود غدًا

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تأجيل قضية «أحداث سجن بورسعيد» لاستكمال سماع الشهود غدًا تأجيل قضية «أحداث سجن بورسعيد» لاستكمال سماع الشهود غدًا

محكمة – تعبيرية

قررت محكمة «جنايات بورسعيد»، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد، تأجيل محاكمة 51 متهمًا في قضية «أحداث سجن بورسعيد»، التي وقعت في 26 يناير 2013، وراح ضحيتها اثنين من رجال الشرطة و40 آخرين عقب صدور الحكم في قضية «مذبحة إستاد بورسعيد»، لجلسة غدًا الأحد لمواصلة سماع الشهود.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرين مجهولين الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي و40 أخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهريين المدنيين وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة أستاد بورسعيد ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة
> نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية أنفة البيان إلى المحكمة.
> وأضافت النيابة، أن المتهمين انتشروا في محيط مظاهرة بالقرب من سجن بورسعيد العمومي والشوراع المحيطة به وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي التي أودت بحياتهم.

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