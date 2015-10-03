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مصر للطيران تنظم 38رحلة اليوم وغدًا لنقل الحجاج من الأراضي المقدسة

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مصر للطيران تنظم 38رحلة اليوم وغدًا لنقل الحجاج من الأراضي المقدسة مصر للطيران تنظم 38رحلة اليوم وغدًا لنقل الحجاج من الأراضي المقدسة

 

أرشيفية

صرح شريف فتحى رئيس مجلس إدارة الشركة القابصة لمصر للطيران، اليوم السبت، بأن الشركة تواصل تكثيف رحلات عودة الحجاج على رحلاتها من جدة والمدينة المنورة، حيث تم نقل 31 ألف حاج بنهاية أمس الجمعة على متن 132 رحلة جوية إلى مطارى القاهرة وبرج العرب بأعلى نسبة انتظام وبدون تخلف فى الحقائب.

وأضاف فتحى فى بيان صحفى، أن الشركة تسير اليوم السبت 18 رحلة منهم 10 رحلات من جدة و8 رحلات من المدينة المنورة تشمل حجاج قرعة محافظات الدقهلية والقليوبية والغربية وبعض شركات السياحة وحجاج الترانزيت المتجهين عبر القاهرة إلى موسكو وأثينا ولندن وباريس وكوبنهاجن وكانو ودار السلام.

و أوضح الطيار هشام النحاس، أنه من المقرر أن تسير الشركة، غدا الأحد، نحو 20 رحلة من جدة والمدينة المنورة لعودة 4657 حاجًا إلى أرض الوطن، وذلك بواقع 8 رحلات من جدة على متنها 1688 حاجًا من حجاج السياحة والأجانب وقرعتى كفر الشيخ والقاهرة، بالإضافة إلى حجاج بعثات وزارات الداخلية والتضامن الاجتماعى والأوقاف و12 رحلة من المدينة على متنها 2969 حاجًا من حجاج السياحة والأفراد وقرعتى الشرقية والقليبوبية وحجاج ترانزيت شارل ديجول وفرانكفورت وبرشلونة وبروكسل وتورنتو ونيروبى ودار السلام ومسقط والكويت وبيروت والجزائر.

 

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