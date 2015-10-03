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«الرى»: لم نتلق موافقة السودان وإثيوبيا حول اجتماع سد النهضة غدًا

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«الرى»: لم نتلق موافقة السودان وإثيوبيا حول اجتماع سد النهضة غدًا «الرى»: لم نتلق موافقة السودان وإثيوبيا حول اجتماع سد النهضة غدًا

أكد الدكتور علاء ياسين، مستشار وزير الرى لشئون السدود، أن لم تتلق موافقة رسمية من السودان واثيوبيا حتى الأن بخصوص عقد اجتماع للجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة الأثيوبي يومى 4 و5 أكتوبر الجارى.

وقال ياسين، وهو المتحدث الرسمى للجنة سد النهضة،  إن “المؤشرات تدل على أنه لن يكون هناك اجتماعا للجنة فى هذا التوقيت المشار إليه”.

وأضاف ياسين، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أنه يتم الان بحث عقد اجتماع آخر طبقا لظروف كل دولة من الدول الثلاث (مصر، والسودان، وأثيوبيا).

وتابع ” الدولة المصرية هى دولة مؤسسات، ويتم تدارس الموقف وتقييمه من الجهات المعنية لاختيار الحل الأمثل للتعامل مع الأزمة الحالية للمفاوضات..مصر تتبنى المسار الحضارى التفاوضى”.

من جانبه، قال الدكتور خالد وصيف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى، أن مصر وجهت الدعوة لعقد اجتماع سد النهضة يومى 4 و5 أكتوبر الجارى بناء على اتفاق مسبق بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء أثيوبيا ماريام ديسالين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التى عقدت الاسبوع الماضى فى نيويورك.

أ ش أ

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