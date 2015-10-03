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مشادة بين الدفاع وضابط الأمن الوطني في «خلية اللجان النوعية»

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مشادة بين الدفاع وضابط الأمن الوطني في «خلية اللجان النوعية» مشادة بين الدفاع وضابط الأمن الوطني في «خلية اللجان النوعية»

المستشار محمد ناجي شحاته

واصلت محكمة «جنايات الجيزة»،برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، عبد الرحمن صفوت الحسيني، وسكرتارية أحمد صبحي عباس، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، الإستماع إلى أقوال ضابط الأمن الوطني، عادل محمد يحيي.

وقال الضابط لهيئة المحكمة، إنه جاء اليوم ليشهد ضد إسلام على يسر، مشيرًا أنه ضبط المتهم في مدينة 6 أكتوبر، لافتا لعدم تذكرة مكان ضبطه تحديدًا. وأضاف قائلًا “كان في مضبوطات في شقة المتهم وهي وارده في أقوالي بتحقيقات النيابة العامة لافتا ايضا لعدم تذكرة إياها.

فيما نشبت مشادة بين الدفاع والشاهد، حينما أراد الدفاع إثبات رد الشاهد بقول “لا”، حينما سأله “هل ضبطت موتوسيكل مع المتهم؟”، فرد الشاهد “أنا مقلولتش لا أنا قولت لا أنا مش فاكر”.

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