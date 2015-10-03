سجن «سيدة المطار» 4 سنوات وتغريمها 50 ألف جنيٍه

أدانت محكمة «جنايات شمال القاهرة»، برئاسة المستشار عبد العليم عطية، ياسمين النرش صاحبة واقعة «سيدة المطار»، وقضت بمعاقبتها بالسجن 4 سنوات وتغريمها 50 ألف جنيٍة.

كان النائب العام السابق، المستشار هشام بركات، أحال ياسمين النرش، للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام جنايات القاهرة، في اتهامها بحيازة مخدرات والتعدي على ضابط شرطة بميناء القاهرة الجوي، واصفًا الاعتداء على الوظائف العامة والموظفين العموميين بجريمة فى حق الوطن.

وكانت “النرش” بجلسة اليوم قد نفت كل التهم الموجهة اليها، وقالت للمحكمة أن القضية ملفقه.