جامعة جنوب الوادى ينظم مؤتمر "الفن وخدمة المجتمع" فبراير المقبل

وافق مجلس جامعة جنوب الوادى فى جلسته المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة اليوم على إقامة المؤتمر الدولى الثانى "الفن وخدمة المجتمع" فى الفترة من 26-28 فبراير 2016م بكلية الفنون الجميلة بالأقصر.

كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم علمى وثقافى مع جامعة المدينة العالمية – ماليزيا فى شتى المجالات المختلفة، وعلى مذكرة التفاهم مع المعهد الكندى بمصر لتطوير وتعزيز علاقات الصداقة بين المؤسستين فى شتى المجالات المختلفة، ووافق أيضاً على بروتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادى والمعهد المصرفى المصرى فى شتى المجالات.

كما وافق المجلس على فتح باب التقدم لدبلوم الدراسات العليا "للطاقة الشمسية" بكلية العلوم بجامعة جنوب الوادى للعام الجامعى 2015/2016 وذلك اعتبارا من 1/10/2015 حتى 15/10/2015م، ووافق المجلس أيضاً على مد فترة الالتحاق بالدراسات العليا بكلية التربية بالغردقة حتى يوم 5/10/2015 على أن يكون التقدم يدوى بالكلية أو بالبريد الإلكترونى.

كما وافق المجلس على تعيين الدكتورة هدية محمد دندراوى فى وظيفة أستاذ بكلية التربية النوعية وكلا من الدكتورة وجيهة على محمد أحمد والدكتورة أسماء محمد متولى فى وظيفة أستاذ مساعد بكلية الطب البيطرى وتعيين كل من الدكتورة أحلام محمد إسماعيل والدكتور أحمد العبد أحمد والدكتور خالد عبد الله عبد البصير فى وظيفة أستاذ مساعد بكلية الطب ومنح الدكتورة ابتسام ربيع على حسن اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد بكلية التربية النوعية، كما وافق على التعيين فى درجة مدرس لكل من الدكتور أحمد عبد الفتاح حسين وحمدان سعد نجار ومروة السيد عباس بكلية الآداب والدكتور محمد تاج الدين سعيد بكلية الطب، كما وافق المجلس على منح درجة الدكتوراه لـ9 طلاب من كليات التربية بقنا والعلوم والطب البيطرى.

ووافق المجلس على منح درجة الماجستير لـ26 طالب من كليات التربية بقنا والغردقة والعلوم والآداب والتجارة والطب والتربية الرياضية والهندسة.. كما وافق على منح الطلاب الناجحين فى دور أكتوبر 2015 درجة الدبلوم العام في التربية "نظام العام الواحد" لـ473 طالبا "ونظام العامين" لـ(3) طلاب ونظام "الدبلوم المهنية" لـ38 طالبا وطالبة، ومنح درجة دبلوم الدراسات العليا في الهندسة دور يوليو 2015 لطالب وطالبة ودبلوم الدراسات العليا فى التربية دور أكتوبر 2015 م لـ 58 طالبا وطالبة من كلية التربية بالغردقة دور يوليو 2015. ومنح الطلاب الناجحين فى دور يوليو 2015 درجة الليسانس فى الثقافة الإسلامية" كلية الآداب" تعليم مفتوح لـ42 طالبا وطالبة.