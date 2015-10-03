غياب جماعى بمدرسة زهور الأمراء الابتدائية احتجاجا على قرار غلق المدرسة للصيانة

شهدت اليوم مدرسة زهور الأمراء الابتدائية التابعة للإدارة التعليمية بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة غياب جماعى للتلاميذ بالمدرسة، احتجاجا على قرار الأبنية التعليمية بإغلاق المدرسة للإحلال والتجديد وتوزيع التلاميذ على مدرستين بالفترة المسائية فى القرية.

ومن جانبه، أكد بلال أبو غزالة، ولى أمر 3 تلاميذ بالمدرسة إن أولاده لم يذهبوا للمدرسة فى استمرار قرار التربية والتعليم بالبحيرة، بإغلاق المدرسة وتوزيع أطفالنا على مدرستى زهور الأمراء الإعدادية والثانوية للدراسة فى الفترة المسائية، موضحا أن قرار غلق مدرسة سوف يؤثر على جميع المراحل الثلاث بالقرية ابتدائى إعدادى وثانوى وذلك يؤدى إلى تدمير المراحل التعليمة الثلاث إلى الضياع.

وطالب أبو غزالة، بانتداب لجنة لتحديد مدى تحمل المدرسة والمنشآت بها، لافتا إلى أنهم سيتقدمون بشكوى ضد رئيسة هيئة الأبنية التعليمية إلى النيابة الإدارية بتهمة إصدار المال العام وخاصة أن المدرسة حديثة، والمشكلة تمكن فى فصلين فقط وقد طرحنا إزالتهما على نفقة أولياء الأمور ولكن المسئولين بالأبنية التعليمية تجاهلوا الرد علينا.

ومن جانبه، أكد الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أنه تمت موافقة منطقة البحيرة الأزهرية على حضور التلاميذ بالمعهد الأزهرى داخل القرية حفاظا على مستقبلهم.