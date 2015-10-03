وزارة الزراعة بالقليوبية تعلن إنشاء 11 موقعا لتجميع قش الأرز بالمحافظة

أعلن المهندس محمد سامى، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، عن قيام وزارة الزراعة بإنشاء 11 موقعا لتجميع قش الأرز من المزارعين المخالفين بالمحافظة، موضحا أن القليوبية من المحافظات المحظور بها زراعة الأرز، مشيرا إلى أن قرى طوخ والقناطر الخيرية من أكثر المناطق مخالفة بزراعة الأرز.

وأضاف وكيل الوزارة إلى أنه تم عمل 70 كومة للأعلاف الغير تقليدية وتم تقديم الإمكانات العينية للمزارعين مجانا متمثلة فى البلاسيتك ومادة الـEM وسماد اليوريا.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تمت زيارة وفد مكون من دكتور أبو بكر رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى والدكتورة أميمة الصوان مستشار وزير البيئة ولفيف من المهتمين بأعمال تدوير المخلفات وقيادات من وزارة الزراعة، وتمت زيادة تجميعات خاصة بقش الأرز بنواحى قها والحسانية وشلقان، للاستفادة من القش.