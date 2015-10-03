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بالصور.. استمرار أزمة نقص المواد البترولية فى المحطات بالوادى الجديد

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بالصور.. استمرار أزمة نقص المواد البترولية فى المحطات بالوادى الجديد بالصور.. استمرار أزمة نقص المواد البترولية فى المحطات بالوادى الجديد
استمرت أزمة نقص المواد البترولية بمراكز الوادى الجديد وخاصة السولار والبنزين، حيث شهدت المحطات البترولية أمس الجمعة، تكدسا من السيارات على المحطات البترولية وطوابير الانتظار فى صفوف طويلة انتظارا لدورهم للتزود بالوقود وهو ما أثار استياء السائقين وقائدى المركبات وخاصة أن تلك المحطات تظل مغلقة معظم ساعات اليوم وتفتح وقت وصول الكميات المقررة مما يتسبب فى حدوث تكدس شديد على المحطة.

وأكد صلاح السيد مدير عام مديرية بالوادى الجديد فى تصريح صحفى، أنه لا توجد أزمة نقص فى المواد البترولية وانما تأخر وصول المقررات البترولية إلى المحافظة هو ما يتسبب فى تكدس السيارات على المحطات، مشيرا إلى أن المديرية تقوم بضح كميات متوازنة من الوقود لسد احتياجات المواطنين.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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