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وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ: حصدنا 230 ألف فدان أرز و159ألف طن قش مكبوس

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وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ: حصدنا 230 ألف فدان أرز و159ألف طن قش مكبوس وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ: حصدنا 230 ألف فدان أرز و159ألف طن قش مكبوس
أكد المهندس محمد عبدالله وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ خلال تصريحات صحفية له اليوم السبت، أن جملة مساحة الأرز المنزرعة 249 ألف فدان، وما تم حصاده 230 ألف فدان.

وأضاف عبدالله أن ما تم كبسه من كميات قش أرز 159ألف طن وما تم عمله من كومات أسمدة 1450كومة، وما تم عمله من كومات علف 812 كومة.

ومن ناحية أخرى شن مجلس مدينة ومركز مطوبس بالتعاون مع الزراعة وقوات الأمن حملة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ببنى بكار التابعة لمركز مطوبس برئا سعد الدناصورى نائب رئيس مركز ومدينة مطوبس، وحضور سليم أبو شريف نائب رئيس المركز والمدينة وراشد درويش رئيس الوحدة المحلية لبنى بار ومدير الجمعية الزراعية.

وتم إزالة الأعمدة الخرسانية لأحد الأبنية بزمام جمعية بنى بكار الزراعية على الطريق العمومى أبو دنيا- أبو غنيمة، كما تم إزالة عدد من التعديات على الأراضى الزراعية بالقرية وعدد من القرى المجاورة .
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