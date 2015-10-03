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التحقيق مع مدير مدرسة بديرمواس لاستضافته علاء حسانين مرشح الدائرة

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التحقيق مع مدير مدرسة بديرمواس لاستضافته علاء حسانين مرشح الدائرة التحقيق مع مدير مدرسة بديرمواس لاستضافته علاء حسانين مرشح الدائرة
قال رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه أحال مدير مدرسة الفصل الواحد بعزبة محرم التابعة لمركز ديرمواس إلى الشئون القانونية للتحقيق، للتأكد من صحة الصورة التى تم تداولها لاستضافة مدير المدرسة المرشح علاء حسانين النائب السابق عن الحزب الوطنى يوم 30 سبتمبر الماضى بعد يوم واحد من إعلان الأسماء النهائية للمرشحين للبرلمان بمحافظة المنيا.

وأضاف وكيل الوزارة أنه أعطى تعليماته لكافة الإدارات التعليمية بالمحافظة بعدم لصق صور المرشحين ولافتات الدعاية الانتخابية على أسوار المدارس والإدارات التعليمية، وعدم استضافة أى مرشح واستغلاله لأى مدرسة أو منشأة تعليمية سواء كانت حضانة أو مبنى إدارى تعليمى يتبع المديرية وسيتعرض للمساءلة القانونية وإحالته للتحقيق حال ثبوت مخالفة التعليمات.

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