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فان جال: فينجر من الأفضل في العالم لكن هذا المدرب هو رقم 1

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فان جال: فينجر من الأفضل في العالم لكن هذا المدرب هو رقم 1 فان جال: فينجر من الأفضل في العالم لكن هذا المدرب هو رقم 1

أثنى لويس فان جال مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي على أرسين فينجر مدرب أرسنال قبل مواجهتهما الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف أرسنال فريق يونايتد متصدر الدوري على ملعب الإمارات في الجولة الثامنة من المسابقة.

وقال المدرب الهولندي للصحفيين قبل المواجهة:"أعتقد أن فينجر يقوم بعمل عظيم".

"عندما تبقى مع فريق كل هذه المدة فذلك لأنك مدرب جيد جدا وإلا لن تنجح. أعتقد أن فينجر من أفضل المدربين على مستوى العالم لكن السير أليكس فيرجسون هو الأفضل لأنه الأكثر تتويجا".

"من السهل انتقاده لعدم قدرته على الفوز بالدوري لكنه قضى وقتا طويلا مع النادي والكل راض عنه".

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