إنريكي: هناك من يحاول هدم استقرار برشلونة.. والكرة الذهبية محسومة

يرى لويس إنريكي مدرب برشلونة أنه هناك من يحاول هدم استقرار فريقه بالحديث عن مشاكل موجودة داخل الفريق.

ويحل بطل دوري أبطال أوروبا ضيفا على فريق سيفيليا السبت في الدوري الإسباني.

ويعتقد إنريكي أن المنافسة على الفوز بجائزة الكرة الذهبية محسومة بعد إعلان قائمة الـ59 مرشحا الذين من بينهم 7 لاعبين من برشلونة.

وأكد المدرب الإسباني أن الغيابات العديدة التي يعاني منها - أبرزها النجم ليونيل ميسي - ليست عذرا لتراجع مستوى الفريق ونتائجه.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"هناك رغبة في تقليب الأمور ليست من داخل النادي وإنما من خارجه. لكننا سنستمر في قتالنا. نسعى لجعل الأمور ممتعة لجمهورنا كالعادة".

"لم أتحجج بالغيابات. نحن نحكم على الأمور هنا من خلال النتائج. ما يفعله الإعلام لا يهمني. أمتلك ثقة كبيرة في فريقي".

"ليس لدي أية شكوك حول من يستحق الفوز بالكرة الذهبية".

ويقصد إنريكي أن ميسي هو اللاعب الذي يستحق الجائزة بعد المستوى الذي قدمه العام الحالي الذي قاد به الفريق للفوز بأربعة ألقاب هي الدوري والكأس ودوري الأبطال والسوبر الأوروبي.