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جيمس رودريجز يغيب عن دربي مدريد للإصابة

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جيمس رودريجز يغيب عن دربي مدريد للإصابة جيمس رودريجز يغيب عن دربي مدريد للإصابة

(إفي): أكد المدير الفني لريال مدريد رافائيل بينيتيث انتكاسة لاعبه الكولومبي جيمس رودريجيز في إصابته العضلية بفخذه الأيسر ليغيب عن خوض "دربي مدريد" غدا أمام أتليتكو مدريد وأيضا عن المشاركة مع منتخبه الكولومبي.

وقد أجرى جيمس، الذي أصيب في مباراة منتخبه الكولومبي أمام بيرو بتمزق عضلي بفخذه الأيسر، مرانا الخميس للبت في شأن مشاركته بالدربي لكنه تلقى ضربة بالمنطقة المصابة وتعرض للانتكاسة.

وأكد بينيتيث في مؤتمر صحفي عشية مواجهة الأتليتي انتكاسة جيمس خلال مران الخميس لذا لن يشارك بمباراة "الروخيبلانكوس" قائلا "اللاعب تلقى ضربة بنفس المنطقة المصابة ولدى طبيب الكولومبي ومديره الفني بيكرمان علم بذلك. فهما على اتصال بجهازنا الطبي. ومن الواضح أن جيمس لن يلعب معنا وعلى الأكيد لن يلعب مع منتخب كولومبيا".

واعترف أن "الهدف كان تعافيه" ليشارك بالدربي ومع منتخبه لكنه "لم يستطع تجاوز الاختبار وأصبح غير متاح الآن".

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