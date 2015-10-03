متعب: أتمنى ' مواجهة ممتعة ' مع الزمالك في نهائي الكونفدرالية

تمنى عماد متعب لاعب الأهلي أن يفوز الزمالك على النجم الساحلي التونسي السبت في الكونفدرالية ليتأهل للمباراة النهائية.

ويستضيف الزمالك الفريق التونسي في إياب الدور نصف النهائي بعدما خسر ذهابا بخمسة أهداف لهدف.

وأكد متعب أنه على الجميع في مصر أن يدعم الزمالك وذلك قبل مواجهة الأهلي لأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي الأحد في المسابقة نفسها.

وقال متعب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"أتمنى فوز الزمالك بطل الدوري والكأس في مصر على النجم".

"لابد أن نسانده جميعا في مصر في هذه المباراة".

"أتمنى أيضا أن نواجههم في النهائي لأن مباريات الأهلي والزمالك الأخيرة أصبحت ممتعة".