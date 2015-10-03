غدًا.. أرسنال واليونايتد في قمة الدوري الإنجليزي

يحل مانشستر يونايتد ضيفا على أرسنال في قمة مباريات المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الإمارات الأحد 4 أكتوبر.

وارتقى يونايتد إلى صدارة البريميرليغ للمرة الأولى منذ تتويجه باللقب للمرة الأخيرة في تاريخه عام 2013 تحت قيادة مديره الفني السابق السير أليكس فيرجسون، ورغم النتائج الجيدة التي حققها الفريق في الآونة الأخيرة والتي كان آخرها الفوز 2 – 1 على ضيفه فولفسبورج الألماني في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا ، فإن فان غال يشعر ببعض القلق فيما يتعلق بجاهزية لاعبيه من الناحية البدنية لمواجهة فريق المدفعجية على ملعب الإمارات، خاصة وأن الفريق مقبل على خوض مباراته السادسة خلال 18 يوما.

وقال فان غال: “اللاعبون يشعرون بالإرهاق، خاصة مع تراكم المباريات بصورة مرتفعة للغاية في إنجلترا لقد استحوذنا على الكرة بشكل رائع في المباريات الخمس الماضية ولكن لايمكننا فعل ذلك بعد الآن وأضاف المدرب الهولندي: ” يجب علينا أن نتعافى بشكل مثالي قبل مباراة الأحد أمام أرسنال خاصة وأن اللاعبين لعبوا الأربعاء ولذلك لا يوجد لدينا سوى يوم واحد فقط للتعافي”.

من جانبه، ستكون الفرصة متاحة أمام أرسنال للحصول على يوم إضافي للاستعداد جيدا وذلك بعد خسارته الموجعة والمفاجئة أمام ضيفه أولمبياكوس اليوناني 2-3 في دوري الأبطال الثلاثاء الماضي.