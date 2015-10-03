«ليلى علوي» و«رمسيس مرزوق» في حفل «كاميرا»

اقامت أسرة مجلة “كاميرا”، أول مجلة متخصصة فى فن التصوير، إحتفالًا بمناسبة صدور عددها الأول، مساء أمس الجمعة، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وحضر الحفل الخبير والمفكر التربوي، الدكتور صديق عفيفي، الداعم الأساسى للمجلة والدكتور رمسيس مرزوق، رئيس مجلس إدارة المجلة، والكاتبه إقبال بركة رئيسة التحرير، ومن نجوم السينما، الفنانون ليلى علوي، ولطفى لبيب، ومحمود حميدة، والمخرج عمر عبد العزيز، وحشد من المثقفين.

وتحدث في بداية الحفل الفنان لطفي لبيب،عن اكتشاف الصورة عام 1894، وأنه كان حدثًا تاريخيًا، وأشاد بفكرة صدور مجلة كاميرا، مؤكدا أنها ستساهم كعنصر مساعد لمديرى التصوير، وكذلك لمحترفي وهواة التصوير.

كما تحدث د. رمسيس مرزوق رئيس مجلس إدارة “كاميرا”، قائلًا: “اتوجه بالشكر لأسرة مجلة كاميرا ووزير الثقافه السابق، د. عبد الواحد النبوي، الذى أتاح لنا المسرح الصغير مجانًا لنحتفل بصدور “كاميرا”، كما أوجه الشكر والتقدير للدكتور صديق عفيفي، رئيس مؤسسات طيبه التعليميه، الذى حقق حلمي الذى أحلم به منذ 15 عامًا، بإصدار مجلة متخصصة فى فن التصوير، وتحمل ذلك على نفقته الخاصة رغم التكاليف الباهظه”.

وتحدثت الفنانه ليلى علوى، فأشارت إلى أن أول شيىء كان يبهرها وهى صغيره الصوره السينمائيه، لأن الصوره السينمائيه لها سحرها الخاص واضافت: “انا كفنانه أطمئن على المشهد من خلال النظر لمدير التصوير، ووجهت الشكر للدكتور صديق عفيفي، ورمسيس مرزوق، وإقبال بركه.

وتحدث فى الحفل الفنان محمود حميده، عن تجربته فى مجلة “الفن السابع” التى أصدرها لمدة 4 سنوات، وعانى كثيرًا فى إصدارها، حيث كان العدد يكلف 18 جنبهًا، ويباع ب 5 جنيهات، مع عدم وجود وعي بأهمية الصوره، وأكد سعادته بصدور مجلة كاميرا.

وفى ختام الحفل تم تكريم الخبير والمفكر التربوي، والدكتور صديق عفيفي، الداعم الرئيسى للمجلة والمخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، والمهندس محمد ابو سعدة، رئيس صندوق التنمية الثقافية، والمخرج مسعد فودة، نقيب السينمائيين بتسليمهم دروع التكريم.

كما تم تقدبم شهادات تقدير ودروع للمكرمين من مديري التصوير عبد العزيز فهمي، وعبد الفتاح رياض ومحسن أحمد، وكذلك تكريم عادل جزارين.