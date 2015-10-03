السجن 5 سنوات لأنس البلتاجي بتهمة حيازة سلاح

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار صلاح محجوب، بالسجن لمدة 5 سنوات لثلاثة متهمين من بينهم أنس البلتاجي، نجل القيادي الإخواني محمد البلتاجي، مع تغريمهم مبلغ 200 جنيه، وذلك على خلفية إتهامهم بقضية حيازة سلاح ناري.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم حيازة سلاح ناري والتحريض على العنف، والإنضمام إلى جماعة إرهابية، وضمت قائمة المتهمين كلًا من إبراهيم أحمد عبد الحميد عبد المعطي، طالب بكلية العلوم جامعة القاهرة، وأنس محمد محمد إبراهيم البلتاجي، طالب بكلية تربية نوعية عين شمس، وأحمد عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم، طالب بكلية الهندسة.