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بالصور.. «المصري لمكافحة الإرهاب» يدين واقعة الاعتداء على الإعلاميين بنيويورك‎

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بالصور.. «المصري لمكافحة الإرهاب» يدين واقعة الاعتداء على الإعلاميين بنيويورك‎ بالصور.. «المصري لمكافحة الإرهاب» يدين واقعة الاعتداء على الإعلاميين بنيويورك‎

3 أكتوبر 2015 | 2:31 مساءً

جانب من المؤتمر

أدان المركز المصري لمكافحة الإرهاب، الاعتداء على الوفد الإعلامي المصاحب لرئيس الجمهورية خلال مؤتمر الأمم المتحدة  في نيويورك.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز، صباح اليوم، وحضره عدد من رؤساء القنوات الفضائية المصرية، والإعلاميين من بينهم رجل الأعمال ورئيس الغرفة الإعلامية “محمد الأمين” والإعلامي “يوسف الحسيني”.

وقال الإعلامى يوسف الحسينى، إن واقعة الاعتداء على الوفد الإعلامى المصري بنيويورك، ليست الأولى، ولكنها تكررت 4 مرات فى فرنسا وأمريكا وألمانيا، ولم يتم اتخاذ أى إجراءات قانونية ضدهم، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك ضابط أمام المتظاهرين الإخوان لمنع أى تجاوزات.

وتابع الحسيني: “المتظاهرون أزاحوا الصدادات  كي يعتدوا علينا”.

المراسل : عمر عبدالناصر 

 

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