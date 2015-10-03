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جنايات الجيزة ترفع جلسة محاكمة 45 متهما بخلايا اللجان النوعية للقرار

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جنايات الجيزة ترفع جلسة محاكمة 45 متهما بخلايا اللجان النوعية للقرار جنايات الجيزة ترفع جلسة محاكمة 45 متهما بخلايا اللجان النوعية للقرار
قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وسكرتارية أحمد صبحى، رفع جلسة محاكمة 45 متهما بقضية خلايا اللجان النوعية، لإصدار القرار.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهمة قتل مواطن باستخدام الأسلحة النارية والخرطوش وحيازة سيارات بلوحات معدنية مصطنعة، وإحراق موقف سيارات إدارة شرطة النجدة بالإسكندرية مما أسفر عن احتراق 3 سيارات، وأسندت إليهم كذلك تهمة اقتحام محطة وقود وتهديد العاملين بها باستخدام الأسلحة النارية واحتجزوهم فى محل بالبنزينة، وقاموا بحرقها بعد فتح مسدسات البنزين لتفرغ محتوي التانكات ومن ثم إشعال النار فيها، وأيضا قام المتهمون بحرق السيارات المتوقفة بمحيط قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية.
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