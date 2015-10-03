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محامى أنس البلتاجى يدفع ببطلان التحقيق والقبض فى اتهامه وآخرين بحيازة سلاح

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محامى أنس البلتاجى يدفع ببطلان التحقيق والقبض فى اتهامه وآخرين بحيازة سلاح محامى أنس البلتاجى يدفع ببطلان التحقيق والقبض فى اتهامه وآخرين بحيازة سلاح
دفع المحامى أسامة الحلو، بكيدية الاتهامات المنسوبة إلى "أنس البلتاجى" نجل القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، وأن اتهامه بحيازة سلاح نارى باطل، وتم الزج به فى تلك القضية، لكونه نجل محمد البلتاجى القيادى البارز بجماعة الإخوان على حد قوله.

كما دفع بعدم جدية التحريات وبطلان القبض والتفتيش، لعدم صدور إذن مسبق من النيابة، إلى جانب انتفاء أركان الحيازة، وبطلان التحقيق مع المتهم أمام النيابة العامة، دافعًا فى النهاية بشيوع الاتهام.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم حيازة سلاح نارى والتحريض على العنف، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وضمت قائمة المتهمين كلاً من إبراهيم أحمد عبد الحميد عبد المعطى "طالب بكلية العلوم جامعة القاهرة"، وأنس محمد محمد إبراهيم البلتاجى "طالب بكلية تربية نوعية عين شمس"، وأحمد عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم "طالب بكلية الهندسة".

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مصر 365