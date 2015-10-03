محامى الفخرانى: "القضية مصطنعة" وطالبت بإخلاء سبيل موكلى

قال محمد رفعت دفاع البرلمانى السابق حمدى الفخرانى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تقدم بعدة دفوع قانونية أمام قاضى معارضات محكمة جنوب الجيزة فى جلسة نظر تجديد حبس موكله اليوم، منها أن القضية غير مكتملة الأركان ومصطنعة، وطالب بإخلاء سبيل موكله.

جاء ذلك عقب قرار قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة الكلية بتجديد حبس الفخرانى، 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، فى اتهامه بتلقى الرشوة باعتباره رئيس جمعية مكافحة الفساد، وابتزاز رجل أعمال، والنصب عليهم، باستغلال النفوذ.

وكانت مباحث الأموال العامة، ألقت القبض على "الفخرانى"، رئيس جمعية مكافحة الفساد، فى فيلا بمنطقة الشيخ زايد أثناء تقاضيه مليون جنيه، من صاموئيل زكى، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى التى تطالب باسترداد الدولة، للأرض الخاصة بالشركة.