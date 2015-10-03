أخبار عاجلة

هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

محامى الفخرانى: "القضية مصطنعة" وطالبت بإخلاء سبيل موكلى

Google+ Print
محامى الفخرانى: "القضية مصطنعة" وطالبت بإخلاء سبيل موكلى محامى الفخرانى: "القضية مصطنعة" وطالبت بإخلاء سبيل موكلى
قال محمد رفعت دفاع البرلمانى السابق حمدى الفخرانى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تقدم بعدة دفوع قانونية أمام قاضى معارضات محكمة جنوب الجيزة فى جلسة نظر تجديد حبس موكله اليوم، منها أن القضية غير مكتملة الأركان ومصطنعة، وطالب بإخلاء سبيل موكله.

جاء ذلك عقب قرار قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة الكلية بتجديد حبس الفخرانى، 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، فى اتهامه بتلقى الرشوة باعتباره رئيس جمعية مكافحة الفساد، وابتزاز رجل أعمال، والنصب عليهم، باستغلال النفوذ.

وكانت مباحث الأموال العامة، ألقت القبض على "الفخرانى"، رئيس جمعية مكافحة الفساد، فى فيلا بمنطقة الشيخ زايد أثناء تقاضيه مليون جنيه، من صاموئيل زكى، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى التى تطالب باسترداد الدولة، للأرض الخاصة بالشركة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365