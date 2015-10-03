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عامل يصيب شخصين بطلقات خرطوش بسبب خلافات الجيرة فى البدرشين

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عامل يصيب شخصين بطلقات خرطوش بسبب خلافات الجيرة فى البدرشين عامل يصيب شخصين بطلقات خرطوش بسبب خلافات الجيرة فى البدرشين
تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من القبض على عامل، لقيامه بإطلاق خرطوش على جيرانه بسبب خلافات نشبت بينهم مما أدى لإصابة 2.

البداية بتلقى اللواء مجدى عبد العال مدير مباحث الجيزة إخطارا من المقدم عماد رشدى رئيس مباحث البدرشين إخطارا بوصول كل من "إبراهيم.م" 43 سنة عامل مصاب بفرد خرطوش باليد اليمنى والكتف، و"سيد.إ.ع" 35 سنة عامل مصاب بفرد خرطوش.

بالانتقال والفحص وسؤالهما قررا بحدوث مشاجرة بينهما وبين "هلال.ع" 40 سنة عامل ومقيم بذات العنوان، بسبب خلافات حول الجيرة أطلق خلالها الأخير أعيرة نارية من فرد خرطوش كان بحوزته محدثاً إصابتهما وفر هارباً.

وعلى الفور تمكن رئيس وضباط المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فرد خرطوش عيار 12 مم – 3 طلقات من ذات العيار وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيقات.

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مصر 365