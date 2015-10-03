حبس عاطلين كونا عصابة لسرقة المواطنين فى بولاق أبو العلا

أمر المستشار أحمد فاروق رئيس نيابة بولاق أبوالعلا، بحبس اثنين كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المواطنين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت قوة تمكنت من ضبط كل من "م،ا" "عاطل"، هارب من أحكام فى 6 قضايا، و"ج،ر" عاطل، سبق اتهامه فى قضيتى "مخدرات"؛ متلبسين بسرقة هاتف محمول من "حسين محمد" طالب، بمحطة أتوبيس.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأمر اللواء محمد يوسف مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بتحرير عن ذلك المحضر رقم 3/52 ح قسم مكافحة جرائم النشل وإرساله بالمتهمين والمضبوطات لقسم شرطة بولاق أبو العلا لقيده وعرضه على النيابة.

وبمواجهة النيابة العامة للمتهمين بالمضبوطات أنكرا ارتكابهما الواقعة، فأمرت النيابة حبسهما على ذمة التحقيقات.