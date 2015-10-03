سفر وعودة 483 مصريا وليبيا عبر منفذ السلوم

قال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، إن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 356 إلى الجانب الليبى، خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 64 مصريا و292 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 127 مصريا، بينهم 92 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و35 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير الماضى، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 89 ألف و641 مصريا.

سفر 742 وعودة 418 مصريًا وليبيًا عبر منفذ السلوم

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سفر 777 وعودة 243 مصريا وليبيا عبر منفذ السلوم