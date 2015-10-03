مصرع شابين فى انفجار لغم بالسلوم خلال محاولتهما التسلل لليبيا

لقى شابان مجهولان مصرعهما، إثر انفجار لغم أرضى على الحدود مع ليبيا بالسلوم، أثناء محاولة تسلل إلى داخل ليبيا ومغادرة البلاد بطريقة غير شرعية.

وكان قسم شرطة مطروح تلقى من المستشفى العام إخطارا بوصول جثتين لشخصين مجهولى الهوية، إثر انفجار لغم أرضى بمنطقة حدودية بمدينة السلوم.

بالانتقال والفحص تبين وجود أشلاء لجثتين مجهولتى الهوية، لشخصين فى بداية العقد الثالث من العمر على إثر انفجار لغم أرضى أثناء شروعهما بعبور المنطقة الحدودية إلى دولة ليبيا، بطريقة غير شرعية، تم نقلهما من المنطقة الحدودية بالسلوم بسيارة إسعاف، إلى مستشفى مطروح العام.

كلف فرع الأدلة الجنائية برفع بصمات الجثتين وتم النشر عن الجثتين بأوصافهما وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارِ العرض على النيابة العامة.