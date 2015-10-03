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وزير النقل: تطوير الموانئ البحرية المصرية لمواكبة العالم ضرورة نعمل لإنجازه

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وزير النقل: تطوير الموانئ البحرية المصرية لمواكبة العالم ضرورة نعمل لإنجازه وزير النقل: تطوير الموانئ البحرية المصرية لمواكبة العالم ضرورة نعمل لإنجازه
تفقد اليوم الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل ميناء دمياط يرافقه الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط واللواء بحرى أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط وقيادات النقل البحرى.

فى بداية الجولة، شرح اللواء أيمن صالح عرض تقديمى لخطة المشروعات بميناء دمياط (خطة مشروعات قصيرة الأجل تنتهى عام 2017 – خطة متوسطة الأجل من عام 2017 حتى عام 2020 – وخطة طويلة الأجل من عام 2020 حتى عام 2025.

كما تفقد الوزير عدد من الأرصفة والمشروعات داخل الميناء ( مخازن – طرق – قاطرات)، حيث صرح الجيوشى بأن الموانئ البحرية لها دور كبير فى زيادة الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أهمية التطوير والتحديث المستمر للموانئ المصرية لمواكبة أحدث النظم فى الموانئ البحرية العالمية، وهو ما نعمل لإنجازه.

وخلال تفقد الجيوشى الميناء النهرى أكد على ضرورة تفعيل النقل النهرى وتكامله مع النقل متعدد الوسائط، حيث أنه يعتبر أرخص وسائل نقل البضائع فى ، مما يؤدى إلى تقليل تكلفة نقل البضائع كما أنه يسهم فى تخفيف العبء على الطرق.

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مصر 365

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