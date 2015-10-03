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محافظة الأقصر تستضيف منتدى مستقبل الاستكشاف والإنتاج البترولى

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محافظة الأقصر تستضيف منتدى مستقبل الاستكشاف والإنتاج البترولى محافظة الأقصر تستضيف منتدى مستقبل الاستكشاف والإنتاج البترولى
افتتح محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم السبت، منتدى مستقبل الاستكشاف والإنتاج البترولى فى جنوب والبحر الأحمر الذى تقيمه الجمعية المصرية للبحث عن البترول EPEX على مدار يومى 3، 4 أكتوبر الجارى، تحت رعاية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بحضور المهندس شريف سوسة وكيل أول وزارة البترول نائباً عن المهندس طارق الملا و عدد من ممثلى شركات البترول.

ومن جانبه أوضح المهندس شريف سوسة أن هذا المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات والأفكار والأبحاث العلمية الحديثة فى مجالات الاستكشافات البترولية والثروة المعدنية، وكذلك سيتضمن المؤتمر فى يومه الثانى إلى جانب الندوات رحلة حقلية لمنطقة محمية الدبابية جنوب الأقصر بالقرب من مدينة إسنا حيث تعد من أهم مواقع التراث الجيولوجى العالمى نظراً لاهتمام شركات البترول بمنطقة الصعيد والبحر الأحمر.

فيما أكد محافظ الأقصر أهمية انعقاد مثل هذه المؤتمرات الكبرى بالمحافظة لتشجيع سياحة المؤتمرات وتنويع المنتج السياحى خاصة لمكانة قطاع البترول عالمياً، مشيراً لضرورة التعاون مع شركات البترول فى مشروعات الصناعات المكملة كتوصيل خطوط الغاز الطبيعى والاستفادة من الطاقة الشمسية بالأقصر والصناعات البتروكيماوية، كما أنه سيتم دراسة مقترح إنشاء متحف جيولوجى ومركز تدريب للصناعات البترولية بمنطقة المدامود لتوسيع سبل التعاون ما بين قطاعى السياحة والبترول.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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