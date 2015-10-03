وزير التموين: استمرار صرف نقاط الخبز للمواطنين ولمدة 10 أيام

أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار صرف نقاط الخبز الشهرية للمواطنين والتى تبدأ من بداية كل شهر ولمدة 10 أيام، وهى السلع الغذائية المجانية التى يقوم المواطنون بالحصول عليها مقابل ما يوفرونه من حصصهم من استهلاك الخبز، نافيا ما تردد عن إلغاء صرف نقاط الخبز، وأنه يتم صرف جميع السلع الغذائية لدى البقالين التموينيين وفروع المجمعات الاستهلاكية التى تصرف نقاط الخبز.

وقال وزير التموين فى تصريحات اليوم، إنه تبلغ قيمة السلع الغذائية التى يقوم المواطنون بصرفها مقابل نقاط الخبز حوالى 500 مليون جنيه شهريا.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد قررت تنفيذ منظومة الخبز الجديدة فى مختلف المحافظات والتى يحصل من خلالها المواطنون على الخبز بالكروت الذكية مع صرف سلع مجانية مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم.