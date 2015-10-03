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إبطال مفعول عبوة بدائية الصنع بجوار محول كهرباء فى الشرقية

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إبطال مفعول عبوة بدائية الصنع بجوار محول كهرباء فى الشرقية إبطال مفعول عبوة بدائية الصنع بجوار محول كهرباء فى الشرقية
تمكنت الأجهزة الأمنية وخبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية بالشرقية، اليوم السبت، من إبطال عبوة بدائية الصنع ثبتها مجهولون بجوار محول كهرباء بقرية بردين دائرة مركز الزقازيق.

تلقي اللواء خالد يحيي مدير أمن الشرقية إخطارا من العميد أحمد الشوادفى مدير الحماية المدنية يفيد تلقيه بلاغاً بالعثور على جسم غريب بمحيط محول كهرباء بقرية بردين التابعة لدائرة مركز الزقازيق.

وبالانتقال والفحص تبين أنه عبارة عن عبوة بدائية الصنع زرعها مجهولون تم فرض كردون أمنى حول المنطقة وتم التعامل معها بمدفع مياه وإبطال مفعولها دون خسائر أو إصابات وتم تمشيط المنطقة للتأكد من خلوها من أى مواد أخرى متفجرة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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