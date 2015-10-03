أسماء وفيات المصريين الـ 127 والمفقودين الـ 105بحادث منى

أعلنت بعثة الحج الرسمية عن ارتفاع حالات الوفاة فى حادث التدافع بمنى من الحجاج المصريين إلى 127 حاجا.

وأشارت البعثة فى بيان رسمى لها إلى أنه تم العثور على أربعة من المفقودين فى عداد الوفيات، وارتفاع البلاغات عن المتغيبين والمفقودين إلى 105 حجاج.

وإلى الأسماء:

أ – الوفيات المبلغ بها من بعثة وزارة التضامن ” حج الجمعيات” :

>الاسم المحافظة المستشفى المتوفى بها

>1.

>أحمد رضا رضوان الشرقية

>المعيصم

>2.

>السيد محمد عبد الله إبراهيم البحيرة

>المعيصم

>3.

>هدى مصطفى محمد محمد مراد الدقهلية المعيصم

>4.

>سمير السيد محمد الحجر الشرقية

>المعيصم

>5.

>مصطفى أبو الفتوح على صالح الدقهلية

>المعيصم

>6. محمد عبد الله السعيد السولية الدقهلية

>المعيصم

>7.

>نجلاء فوزى أحمد مشالى الدقهلية المعيصم

>8.

>وهيبة محمد محمود زلهف الإسكندرية

>المعيصم

>9.

>صابر أحمد محمد البربرى الغربية

>المعيصم

>10.

>سعيد عبد النبى أحمد القاهرة

>المعيصم

>11. جمال حسن سالم الرصاص ج. مركزية

>المعيصم

>12.

>عزة محمود السيد عزيز ج. مركزية

>المعيصم

>13.

>صلاح الدين موسى محمد موسى القاهرة

>المعيصم

>14.

>صابر عبد التواب عبد المنعم المنيا

>المعيصم

>15.

>محمود عبد الحى محمد مصطفى قنا

>المعيصم

>16.

>بسيونى عبد المجيد إبراهيم الغربية

>المعيصم

>17.

>شتيوى حسونة محيسن الإسماعيلية

>المعيصم

>18.

>محمد فتحى شاكر محمد القاهرة

>المعيصم

>19.

>صبرى حمزة عمر حسنين الدقهلية

>منى الجسر

>20.

>أحمد طه أحمد نصير الغربية

>المعيصم

>21.

>منال عبد العزيز ألهم خالد المنيا

>المعيصم

>22.

>جابر على محمد سعد الفيوم

>المعيصم

>23.

>ياسين ياسين فارس خليل الدقهلية

>المعيصم

>24.

>عفت حسن محمد يوسف القاهرة

>المعيصم

>25.

>توحة زكى الدين محمد أسيوط

>المعيصم

>26.

>طارق عوض عبد النبى عوض الشرقية

>المعيصم

>27.

>سامى عبد الغفار إسماعيل الإسماعيلية

>المعيصم

>28.

>عبد الحميد إبراهيم عبد الحميد أحمد الدقهلية

>درة الإيمان

>29.

>إيمان إبراهيم عبد الحميد الدقهلية

>درة الإيمان

>30.

>فتحية عبد القوى عبد الستار المؤسسة

>دار الإيمان المهاجرين

>31.

>محمد أحمد عبد العال عبد العال غباش الشرقية

>رامادا

>32.

>كمال عبد الفتاح عبد الجواد القليوبية

>أبراج مكة

>33.

>عيد عبد التواب عبد المجيد الفيوم

>الإيمان الذهبى

>34. خليفة محمد عمر المنيا

>الإيمان جراند 2

>ب – الوفيات المبلغ بها من بعثة حج السياحة :

>م

>الاسم جواز السفر العمر

>1.

>سعدية على أحمد محمد 11972177 54

>2.

>سليمان محمد حسانين رجب 00235660 81

>3. حنان عبد العظيم حسن عبد الرازق 06891606

>4. السيد عبد المحسن السيد منصور 12155585

>5.سيد محمد عراقى يوسف عراقى 14668296 51

>6.محمد لطفى السيد فياض 15512653 58

>7.مها النبوى عبد الواحد كاعوة 15705797

>8.شريف عبد الحليم عبد السلام الجحش 12369019

>9.مديحة عبد الوهاب محمد القاضى 16059441

>10.صبح النبوى عبد الواحد كاعوة 06563231

>11.عبد الفتاح شرف الدين على القاضى 09915920

>12.محمد محمد أحمد المصرى 04069516

>13.نعمات عبد الستار سليمان مطر 15227231

>14.أمال محمد عبد الرحمن مش 12369092

>15.فكيهة السيد أحمد العشماوى 11919834

>16.فوزية يوسف أحمد سنبل 12397851

>17. نورا عمر على السنور 03773853

>18.امبارك مصطفى أحمد عبد الكريم 09658662

>19.سماح محمد محمود عثمان 09726542

>20. وفاء كمال عبد العال 12246943

>21.عبد الله عبد المعبود محمد عبد القوى 03904132

>22.سعدية أحمد عبد الستار البحيرى 12035275

>23.إبراهيم محمد حارس مسعود 14489234

>24.محمد إيهاب يوسف خليل 12885821

>25.سهير السيد محمد عبد الخالق 15375525

>26. رضا محمد رزق عبد النبى 02019393

>جـ – الوفيات المبلغ بها من بعثة وزارة الداخلية ” حج القرعة ” :

>م

>الاسم السن الفندق رقم الجواز

>1. أبو زيد صبحى أبو زيد السيد 48 العليان مودة 15172993A

>2. جميل أحمد محمد الساكت 11 مبارك 15116521A

>3. فرج محمد إبراهيم البطحبشى 57 مبارك 15174687A

>4. محمد عبد القادر عبد الهادى خيرة 62 الفجر البديع5 14296850A

>5. عثمان محمد عبد الغنى مرسى 58 العليان مودة 12156955A

>6. أشرف على أحمد أحمد 49 العليان مودة 15186557A

>7. محمد عبد الفتاح محمد محمد 53 أزهار الصفا 15305470A

>8. نجيبة محمد أحمد الكسار 63 بالبيد 12142797A

>9. سمير محمد حسنين عبد الله الجمال 61 مبارك 15182212A

>10. غازى محمد غازى علام 65 الفجر البديع 5 14334704

>11. شعبان محمد أحمد حسين 67 العليان مودة 14156814

>12. محمد جمعة محمد زيطها 59 أزهار الصفا 15131547

>د – الحجاج الفرادى وحجاج الداخل المبلغ عنهم بمعرفة بعض المواطنين المصريين للسيد اللواء / سيد ماهر الرئيس التنفيذى للبعثة.

>م الاسم

> 1. عواطف معوض البيومى

> 2. أحمد لطفى حسن محمد

> 3. سميرة على حميدة برعى

> 4. فتحية محمد سنى

> 5. عاطف محمد محمد

> 6. يسرا محمد محمود

> 7. أحمد صابر عبد العزيز

> 8. مجدى بنساوى

> 9. عادل عبد المقصود بلغشة

>10. أحمد فوزى خفاجى

>11. عبد النبى محمد يوسف رحيم

>12. منال عبد المنعم الخالد

>13. عبد الرحمن نبتيتى سالم هلهول

>14. كامليا متولى محمد رضا

>15. محمد عاشور كمال محمد

>16. أحمد محمد أحمد فايد

>17. شريف محمد جاد الكريم

>18. صباح محمد على خضر

>19. السيد عبده

>20. سناء شحاتة حسن

>21. رجاء حسن حسين

>22. محمد عبد العاطى محمد

>23. أحمد عبد الوهاب أحمد الشيخ

>24. إيمان على أمين القاضى

ثالثا : الأسماء التى سلمتها السلطات السعودية لمعالى وزير الصحة ولم ترد فى الكشوف السابقة، وعددها 19، وبيانهم كالتالى:

>م الاسم

>1- فاطمة محمود أحمد نبيل

>2- عزيزة مصطفى أحمد محمود

>3- أحمد عبد المجيد إبراهيم

>4- جمال سيد حسن سيد

>5- نادية سمير مصطفى عبد العال

>6- عادل عبد الغفور يوسف

>7- يوسف عبد الحميد

>8- ملك السيد عبده عوضين

>9- أحمد فاروق على

>10- آمنة حمدان أحمد نصر

>11- منار سيد حسن

>12- أحمد محمد نادى

>13- عبد الله السيد عبد الحليم

>14- نجلاء ياسر

>15- محمد محمد عبد المعطى

>16- مصطفى أحمد عشماوى

>17- أسامة أنور على رافع

>18- منة أبو الفضل

>19- سميحة سيد مبروك

رابعا : أسماء تم حصرها بمعرفة فريق عمل القنصلية المصرية بجدة، وعددها 12، وبيانهم كالتالى :

>م الاسم

>1- محمد السيد عبد المحسن

>2- ناصر سالم السيد

>3- إبراهيم محمد السيد

>4- أحمد سليمان محمد سليمان

>5- رجاء حسين محمود أبو حشيش

>6- محمد أحمد عبد العال محمود

>7- على على محمد على

>8- سهام عبد الله أنور

>9- كمال أحمد جاد

>10- محمد كمال أحمد

>11- محمد خليل

>12- ياسر محمد السيد

> ومن هذا العدد السالف الذكر أربعة أسماء كانت ضمن أسماء المفقودين وتم العثور عليهم ضمن الوفيات المذكورة أعلاه، وهم :

>1. سهير السيد محمد عبد الخالق 15375525 46

>2. رضا محمد رزق عبد النبى 02019393 62

>3. شعبان محمد أحمد حسين 14156814 67

>4. محمد جمعة محمد زيطها 15131547 59

> وقد بلغ إجمالى عدد المبلغ عنهم من المتغيبين والمفقودين والمتخلفين عن بعثاتهم (105 ) حجاج، منهم (68) مبلغ عنهم من قبل، والمنشورة أسماؤهم سالفا، وهم :

>أ – المتخلفون والمتغيبون عن بعثة وزارة التضامن ” حج الجمعيات ” :

>م الاسم المحافظة فندق الإقامة بمكة

>1. أحمد الحسنين محمد المقرش الدقهلية رامادا

>2. بسيطة عبد السميع عبد الكريم أسيوط الإيمان جراند 2

>3. ثرايا زكريا على ابو السعود الإسكندرية الإيمان جراند 2

>4. جابر إبراهيم أحمد شحات المنيا الإيمان جراند 2

>5. خالد عبد الهادى أحمد المنيا الإيمان جراند 2

>6. سعد على خليفة عبد الوارث القاهرة دار الإيمان المهاجرين

>7. سعد محمود عبد الحليم حسن أسوان الإيمان الخليل

>8. سعيدة عبد العاطى مفتاح أسيوط الإيمان جراند 2

>9. سليمة أبو المجد خلف الإسماعيلية رامادا

>10. صبرى حسين محمد نصار القاهرة الإيمان جراند

>11. طلبة محمد منصور الشرقية الإيمان الخليل

>12. عائشة عبد المعطى حسن عبد الرحمن الإسكندرية الإيمان جراند2

>13. عبد الحكيم عامر عبد الخالق عبد الحكيم القاهرة الإيمان جراند

>14. عبد المنعم عباس مصطفى القاهرة الإيمان جراند

>15. علا أحمد بركات متولى وزارة التموين رامادا

>16. فاطمة أحمد إبراهيم خيرى الإسكندرية الإيمان جراند 2

>17. فتحى إسماعيل محمد عبد الله المنيا الإيمان جراند 2

>18. محسن محمد نجم الدين محمد الشرقية رمادا

>19. محمد عبد الرحمن محمد على أسوان الإيمان الخليل

>20. محمد عبد العزيز أحمد دياب الدقهلية درة الإيمان

>21. محمود عبد القادر محمد حجاج ج/مركزية زمزم

>22. مديحة محمود أحمد عبد العال المنيا الإيمان جراند2

>23. نادية فؤاد عبد الفتاح البحيرة رامادا

>24. نظمى حسانين إبراهيم عبد الله الدقهلية رامادا

>ب – المتخلفون والمتغيبون عن بعثة وزارة السياحة :

>م الاسم جواز السفر العمر

>1. عبد الحليم السيد عبد الحليم الباسل 01684915 61

>2. سوسن أحمد السيد اللوانى 10927969 55

>3. رسمية عبد العليم موسى شحاتة 01726675 61

>4. نصار عبد المحسن مهران مكى 02642507 61

>5. نجوى محمد محمد عبد الرازق 14562533 54

>6. كريمة عبد المقصود محمد يوسف 15137173 50

>7. منى محمد عبد الغنى عبد الرازق 06202089 50

>8. فاطمة محمد محمدى إبراهيم 11228096 30

>9. صابر شحاتة رجب عربى 02160629 61

>10. أحمد محمد حسين صالح 09052796 79

>11. سها أحمد لطفى حسن 14751506 39

>12. أحمد حمدان محمد بدر الدين 09375684 45

>13. وفاء حسن محمد أحمد 09375781 42

>14. مبروكة عبد الفتاح محمد الشافعى 03766777 68

>15. ظهرة حسن عبد الله الديب 03684076 74

>16. عبد الرجال محمد عبد المغيث حمزة 03937342 61

>17. عايدة سيد حسن عبد الكريم 14665785 65

>18. إخلاص حامد إبراهيم إبراهيم 13490313 58

>19. أنور أحمد حمودة البطاوى 09795295 37

>20. رحمة رضا محمد فرماوى 09795340 27

>21. نبيلة أحمد السمان عبد المجيد 12545674 51

>22. سعاد بدر محمد بخيت 14980842 71

>23. عاطف على عثمان شعبان 01232897 61

>جـ – المتخلفون والمتغيبون عن بعثة وزارة الداخلية ” حج القرعة ” :

>م الاسم السن الفندق رقم الجواز

>1. عبد الحميد عبد المنعم محمد السايس 56 الفجر البديع 14937372

>2. فاطمة فتحى على حريز 62 العليان مودة 12156833

>3. على مطاوع على رمضان 69 العليان مودة 14547252

>4. نجوى عباس على الشافعى 56 محمد سيف اليماني 03769447

>5. عزيزة عبد القادر قطب أبو السباع 57 أوتاد 15159021

>6. فتحية عبد الهادى عطية عبد الرحمن 19 لؤلؤة التوحيد 14613655

>7. عادل إبراهيم بدوى خطاب 63 مبارك 09537844

>8. معتز محمد عز الدين مصطفى الحريشى

>9. خلود شحاتة حسن عطا الله

>10. مجدى عبد الله محمد المهدى

>د – المبلغ عنهم من المواطنين من الحجاج الفرادى وحجاج الداخل :

>م الاسم

>1. أحمد حسن وهبى

>2. الهام سيد محمود عثمان

>3. هدى محمود محمد غانم

>4. عمار كامل عمار

>5. أم حمد عبد الموجود محمد

>6. نحمده سيد أحمد عوض

>7. على على إبراهيم صيام

>8. فادية كامل أحمد مصطفى

>9. علية عبد القادر عيسى

>10. محمد رفعت السيد جاد

>11. هدى محمود عبد الرحمن محمد على

> وهناك كشف بعدد (37) حالة جديدة من البلاغات التى وردت للقنصلية المصرية بجدة عن المتغيبين والمفقودين والمتخلفين عن العودة إلى وطنهم أو جهة عملهم بالمملكة من حجاج البعثات والفرادى وحجاج الداخل معا، وذلك بناء على الكشف الوارد إلينا من المستشار القانونى لقنصليتنا بجدة المستشار محمد البيلى، وبيانهم كالتالى :

>م الاسم

>1. أحمد محمد هريدى

>2. السيدة عبد الوهاب عبد العال

>3. أمل محمد إبراهيم

>4. باسم محمد سعيد عبد الخالق

>5. تباسيم عبد الله مبارك

>6. ثريا محمد عفيفى

>7. خديجة عبد المطلب عطا الله

>8. زينب محمد محمد الحضرى

>9. سعيد عبد التواب عبد المجيد

>10. سيدة متولى خليفة

>11. صابر محمد السيد سليمة

>12. صباح ثابت عبد اللطيف

>13. صبحى محمد أحمد الجرادى

>14. عطية أحمد رفاعى

>15. على صدقى محمود

>16. عنايات عبد الرحمن

>17. فادية محمد محمود مصطفى علام

>18. فاطمة عبد الفتاح

>19. فتحى محمد أحمد عطا الله

>20. كريمة محمود مصطفى

>21. مباركة تركى عبد الرحمن

>22. محمد حسن محمد رمضان

>23. محمد على غانم

>24. محمد فوزى عبد السلام الشافعي

>25. محمد فؤاد محمد خليل

>26. محمد محمود احمد صفر

>27. محمود شعبان أحمد عامر

>28. محمود محمد محمود بكرى

>29. مروة شحاتة بخيت أحمد عوض

>30. نادية محمد عبد الغنى عبد الرازق

>31. نادية محمود جاد الحق

>32. ناصر عبد المحسن مهران

>33. نبيل صادق

>34. نصرة عبيد عبدالله

>35. نور الدين عبد الرحمن نور الدين

>36. هانم عبد المنعم

>37. وفاء حسنى محمد بدر الدين

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