ضبط المتحدث باسم الغرفة التجارية بالجيزة بتهمة تزوير 11 دكتوراه

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء طارق الأعصر من ضبط محمد حمزة الحسينى والمتحدث الرسمى بالغرفة التجارية بالجيزة بتهمة التزوير.

البداية عقب تلقى العميد شريف عبد المجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال معلومات تفيد قيام المتهم بتزوير شهادة دكتوراه فى الاقتصاد من جامعة عين شمس مع مرتبة الشرف وقيامه باستخراج بطاقة شخصية تحمل لقبه الوظيفى دكتور فى الاقتصاد الدولى بغير الحقيقة واستخدام ذكائه وشهادته المزورة فى النصب على مسئولين فى الدولة ورجال أعمال ومستثمرين.

وأسفرت تحريات ضباط الإدارة أن المتهم استخرج وزور 11 دكتوراه من جامعات مختلفة معظمها من جامعات فى أمريكا وبريطانيا وإنشاء مراكز اقتصادية وهمية وقام وزور حصوله على لقب سفير لدى الأمم المتحدة وأيضا إنشاء مركز تحت مسمى المركز الاتحادى للإعلام وادعى تولية عدة مناصب أبرزها الممثل الدبلوماسى الرسمى ومدير اللجنة الاقتصادية التابعة لجمعيات الأمم المتحدة فى الشرق الأوسط ورئيس أصدقاء الجمعية العام للأمم المتحدة فى الشرق الأوسط والخليج والولايات المتحدة وجنوب أوروبا وشمال إفريقيا.

كما تولى منصب الممثل الممثل الرسمى لأصدقاء الجمعية العام للأمم المتحدة بقطر وخبير إدارى الأعمال.

بالإضافة إلى توليه الرئيس التنفيذى بمؤسسة كونكورد للإعلام بالمملكة المتحدة وعضو مجلس حقوق الإنسان الداخلى والدولى ومناصب قياديه مختلفة وحساسة.

وأشارت التحريات إلى أنه تم الحكم علية بالإمارات بالحبس 5 سنوات لنصبة على آخرين بأبو ظبى.

>وعقب إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة خرجت قوة ضمت العميد ياسر بيومى والمقدم نادى الباردوى والمقدم هيثم صلاح والمقدم محمد حسن والرائد بسام عبدالله.

وتم ضبط المتهم داخل شركة وبتفتيشها تم ضبط عدد من شهادات الجامعات وكرنيهات مختلفة كلها مزورة، وقد تحرر محضر بالواقعة وأرسل المتهم إلى النيابة.