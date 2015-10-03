الصحة: ضبط 12 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية بطنطا

تمكن قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة من ضبط 12طنا و40كيلو من المكرونة والعصائر والصلصة والسكر منتهية الصلاحية، وتم ضبط الكميات ضبطاً قانونياً بمحاضر ضبط أرقام (2), (3), (4) و(5) لسنة 2015 لمخالفته القانون 10 لسنة 1966 .

وقالت وزارة الصحة فى بيان لها اليوم إن الكميات المضبوطة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وإعدام الكميات المضبوطة .

وأضاف بيان وزارة الصحة أن قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة من خلال مراقبة الأغذية بالغربية تمكن بحملة مكثفة على مخزن إحدى شركات توزيع الأغذية بدائرة طنطا ثان، عن ضبط كميات غذائية غير صالحة للاستهلاك.

وأكدت وزارة الصحة ضرورة التزام العاملين فى مجال الأغذية بكافة الاشتراطات الصحية وخلوهم من الأمراض المعدية والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية.

وأوضحت وزارة الصحة استمرار الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وأهابت بالمواطنين عدم شراء منتجات غذائية مجهولة المصدر والتأكد من سريان تاريخ الصلاحية وسلامة المنتج حفاظاً على الصحة العامة.

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