ضبط ٤٢٣ حالة تهرب ضريبى بأكثر من ٣ مليارات جنيه خلال شهر سبتمبر

واصلت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم جهودها فى مجال مكافحة جرائم التهرب الضريبى.

وأسفرت هذه الجهود – خلال شهر سبتمبر الماضي – عن ضبط ٤٢٣ حالة تهرب ضريبى مؤيدة مستندياً فى مجال الضرائب العامة ، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة ، بلغت فيها جملة المعاملات مبلغ ٣ مليارات و٧٤٦ مليونا و٧٧ ألفا و٥٤٤ جنيها.

كما نجحت جهود مباحث الضرائب – في مجال الضرائب على المبيعات – في ضبط ٢٢٠ حالة تهرب ضريبي بلغت فيها قيمة المعاملات ٩٦٩ مليونا و١٧٢ ألفا و٢٤٩ جنيها ، وضبط ١٣٦ قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع لعدم وجود المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها ، و٥٦٣ سيارة لمخالفتها لقانون الإعفاءات الجمركية ، وألف و٧٦ قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي على مستوى الجمهورية ، فضلا عن تنفيذ ٨٢٩ حكما قضائيا متنوعا .

وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده والعرض على النيابة العامة .

أ ش أ