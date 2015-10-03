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برزنتيشن تكشف عن تفاصيل مباراة السوبر وأسعار التذاكر والمكافأت

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برزنتيشن تكشف عن تفاصيل مباراة السوبر وأسعار التذاكر والمكافأت برزنتيشن تكشف عن تفاصيل مباراة السوبر وأسعار التذاكر والمكافأت

كشف عمرو وهبي المدير التنفيذي لشركة برزنتيشن الراعية لكأس السوبر المصري عن كافة تفاصيل المباراة والتي ستجمع الأهلي والزمالك يوم 15 أكتوبر الجاري في الإمارات.

وأقيم مؤتمر صحفي في مقر اتحاد الكرة صباح السبت للإعلان عن كافة تفاصيل مباراة السوبر.

وقال عمرو وهبي "مباراة السوبر ستقام تحت رعاية مجلس أبو ظبي الرياضي أما الأمور الفنية ستكون من اختصاص اتحاد الكرة".

وأضاف "التأشيرات ستكون لـ40 فردا من كل ناد وسيتم تجهيزها قبل يوم 7 أكتوبر والطيران يوم 12 والعودة يوم 16 من الشهر ذاته".

وأردف "التدريبات ستكون اختيارية للناديين وأمامهم 9 ملاعب لاختيار أحدهم والتدريب الأخير ليلة المباراة على ملعب هزاع الذي سيحتضن المباراة".

التذاكر

"التذاكر سيتم بيعها عن طريق الإنترنت، المدرجات مقسمة إلى 9 فئات وسعر البيع يبدأ من 50 درهم حتى 700".

"وسيتم بيعها باستمارة بيانات والدخول سيكون ببطاقة الهوية وممنوع توزيعها على الغير".

الأمور التنظيمية والمكافآت

"الأمور التنظيمية ستكون خاصة بالشركة الراعية، الفائز سيحصل على 350 ألف دولار فيما سيحصل الخاسر على 150 ألف دولار".

"الزمالك سيعتبر في مباراة السوبر هو صاحب الأرض نظرا لكونه بطل الدوري، بالنسبة للتحكيم فسيكون مسؤولية اتحاد الكرة".

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