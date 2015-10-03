مسئول روسى: موسكو نفذت أكثر من 20 طلعة جوية بسوريا خلال 24 ساعة

نقلت وكالات أنباء روسية عن مسؤول بوزارة الدفاع قوله اليوم السبت أن القوات الجوية الروسية نفذت أكثر من 20 طلعة جوية فى الساعات الأربع والعشرين الماضية وقصفت تسعة أهداف لتنظيم داعش.

وقال المسئول الدفاعى إيجور كوناشينكوف أن طائرات سوخوى-34 وسوخوى-24 إم شاركت فى الضربات.

شن الطيران الروسى غارات جديدة ليل الجمعة السبت على مواقع لتنظيم داعش بالقرب من مدينة الرقة (شمال)، التى يتخذها التنظيم المتطرف "عاصمة" له، حسبما افاد المرصد السورى لحقوق الانسان.

وذكر مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "استهدفت الضربات الجوية مواقع للتنظيم فى ريف الرقة الغربى وسمع دوى الانفجارات فى المدينة" دون اعطاء تفاصيل اضافية تتعلق بطبيعة المواقع المستهدفة.

ويسيطر تنظيم داعش على عدد من السدود والمواقع فى محافظة الرقة الشمالية، المعقل الرئيسى للتنظيم المتطرف منذ عام 2013.

وشن الطيران الروسى للمرة الأولى مساء الخميس غارة على محافظة الرقة غداة بداية تنفيذ ضرباته، ما ادى إلى مقتل ما لا يقل عن 12 جهاديا بحسب المرصد.

واتخذ النزاع فى سوريا المتشعب الأطراف الذى اندلع فى مارس 2011، منعطفا جديدا مع اشتراك روسيا التى بدأت بشن ضربات جوية على سوريا تحت شعار "مكافحة الارهاب".

ويشتبه الغرب والدول العربية بان موسكو تركز ضرباتها على فصائل اخرى مسلحة معارضة للنظام السورى، فى حين يبدو أن النظام السورى يضعف ميدانيا.

واشار عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إلى أن الضربات الروسية استهدفت الخميس "مشفى ميداني" فى بلدة اللطامنة الواقعة فى ريف حماة (وسط)، مشيرا إلى "اصابة اطباء بجروح".

ولفت عبد الرحمن إلى عدم وجود عناصر للتنظيم فى هذه المنطقة التى يسيطر عليها "جيش العزة" المدعوم من واشنطن وبعض الدول العربية ويحارب ضد القوات النظامية.