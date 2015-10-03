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قوات التحالف تسلم باب المندب لنائب الرئيس اليمنى خالد بحاح

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قوات التحالف تسلم باب المندب لنائب الرئيس اليمنى خالد بحاح قوات التحالف تسلم باب المندب لنائب الرئيس اليمنى خالد بحاح
أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها اليوم السبت، بتسليم قوات التحالف باب المندب لنائب الرئيس اليمنى خالد بحاح الذى قام اليوم السبت، بزيارة إلى مضيق باب المندب، وجزيرة ميون، جنوب غربى البلاد، بعد يومين من استعادة السيطرة عليهما من الحوثيين وقوات الرئيس السابق، على عبد الله صالح.

وقال مصدر حكومى (طلب عدم ذكر اسمه) فى تصريح مقتضب "إن بحاح قام بزيارة للمضيق والجزيرة برفقة وزير الإدارة المحلية، عبد الرقيب فتح، واطلع على آخر التطورات".

واستعاد مسلحو "المقاومة الشعبية" والجيش الوطنى المواليان للرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، السيطرة على مضيق باب المندب الاستراتيجى (يصل خليج عدن بالبحر الأحمر) وجزيرة ميون القريبة منه، بعد أن كانتا خاضعتين لمسلحى الحوثى وعلى عبد الله صالح منذ أشهر.

وقال القائد فى القوات اليمنية تركى أحمد، أمس الجمعة إن القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادى تمكنت من استعادة السيطرة على مضيق باب المندب بعد معارك عنيفة مع المسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق على عبد الله صالح، وأضاف تركى أن الهجوم الذى سمح الخميس باستعادة جزيرة ميون الواقعة بين خليج عدن والبحر الأحمر، مكن القوات الحكومية من وضع المضيق تحت السيطرة الكاملة، مشيرا إلى إسناد قوات التحالف العربى للقوات اليمنية فى عملياتها عبر "دعم أرضى وبحرى وجوى" سمح باستعادة السيطرة على المضيق، موضحاً أن "الحوثيين وحلفاءهم تراجعوا إلى مدينة المخا الساحلية" والتى تقع على البحر الأحمر وتبعد 20 كيلومترا إلى الشمال.

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مصر 365

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