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انطلاق انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى فى الإمارات

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انطلاق انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى فى الإمارات انطلاق انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى فى الإمارات
توجه الناخبون فى دولة الامارات العربية المتحدة إلى مراكز الاقتراع صباح اليوم السبت لانتخاب 20 عضوا بالمجلس الوطنى الإتحادى (البرلمان).

وشهدت المراكز فى الساعات الاولى إقبال الاف الناخبين بينهم كبار السن والنساء، وتجرى عملية التصويت فى 36 مركزا بمختلف المدن، ومن المتوقع مشاركة نحو 185 ألف ناخب ممن يحق لهم الادلاء باصواتهم. وقال ناخبون فى لجنة المركز التجارى فى دبى أن عملية التصويت تجرى بصورة ميسرة.

وقال الناخب على المنصورى أنه لم يواجه أية عقبات فى عملية التصويت، اذ أن الإقتراع يتم بصورة الية عبر شاشات الكترونية فى المركز.

وقالت الناخبة منى آل على، أنها حرصت على الإدلاء بصوتها فى الإنتخابات "حتى تؤدى دورها الوطنى، وتسهم فى وصول المرشح الأمثل لقاعة المجلس".

ودعا الناخب خالد سلطان " الناخبين إلى إنتخاب من يرونه مناسبا لتمثيل المواطنين، والإبتعاد عن التصويت وفقا للصداقة أو صلة القرابة".

وكان أول الناخبين فى لجنة إمارة دبى الرئيسية، وزير الاقتصاد الإماراتى المهندس سلطان المنصورى، الذى دعا الناخبين إلى "التفاعل والمشاركة فى إنجاح هذا الحدث الديمقراطى المهم".

وهذه الانتخابات هى ثالث إنتخابات تشهدها الإمارات، بعد إنتخابات عامى 2006، و.2011

ويتنافس على مقاعد المجلس الوطنى ومقره أبوظبى، 341 مرشحاً بينهم 76 إمرأة، ويتولى حكام الإمارات إختيار 20 لعضوية المجلس إلى جانب الاعضاء العشرين الفازين فى الانتخابات.
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