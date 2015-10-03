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تجديد حبس المتهم بقتل والدة سفير وشقيقه في حي الزمالك

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تجديد حبس المتهم بقتل والدة سفير وشقيقه في حي الزمالك تجديد حبس المتهم بقتل والدة سفير وشقيقه في حي الزمالك

حبس – تعبيرية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة «جنح قصر النيل»، المستشار وائل الخضري، اليوم السبت، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامة بقتل والدة سفير وشقيقه  في حى الزمالك.

واعترف المتهم أمام النيابة بأنه فور دخوله للشقه فوجئ بالمجني عليه مستيقظًا، وحال مشاهدته صاح مستغيثًا وقام بمهاجمته ممسكًا بسكين عاجله بها فأحدثت إصابة بيده، ليقوم المهتم  بالسيطرة عليه والتحصل على السكين منه وإحداث إصابته بجرح قطعي بالرقبة، وضربه على رأسه بآلة حادة “يد هون” تحصل عليها من المطبخ حتى تأكد من مفارقته الحياة.

بدات تفاصيل الواقعة، عندما تلقى قسم قصر النيل بلاغًا من حارس عقار بالزمالك، قال فيه أنه لدى طرقه على باب شقة  المجني عليها، “إقبال م. “،مهندسة زراعية بالمعاش، ومقيمة بالطابق الأرضي بالعقار محل البلاغ لتهنئتها بعيد الأضحى المبارك لم تتجاوب، ولعلمه بأنها ينتابها حالات إغماء فتوجه لشرفة المطبخ المطلة على منور العقار، فاكتشف مقتلها وكذا مقتل نجلها “تامر ت.” مهندس حر.

وعقب وضع خطة بحث أشرف عليها مدير مباحث العاصمة، اللواء هشام العراقي، أشارت خيوط البحث أن وراء ارتكاب الجريمة عاطل يدعى “عبد الله م. ع.” السابق اتهامه في قضية “شروع في سرقة مسكن”، وعقب تقنين الإجراءات القانونية أمكن ضبطه وتقديمة للعدالة.

 

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