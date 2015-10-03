أمن الوادى الجديد يضبط 120 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية فى حملة مكبرة

تمكنت قوات شرطة من إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الوادى الجديد، من تنفيذ حملة أمنية لضبط الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بإجمالى 120 هاربا من أحكام بالسجن الجزئى والمستأنف، حيث تم تحرير محاضر بالتنفيذ وتمت إحالتها إلى النيابة .

كان اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد، قد تلقى إخطارًا يفيد بضبط 5 هاربين من أحكام جنائية و81 هاربا من أحكام جزئية و40 هاربا من أحكام قضائية مستأنفة إضافة إلى تحرير وتحصيل 60 غرامة جزئية، و25 غرامة مستأنفة وتحررت بها المحاضر اللازمة وأحيلت إلى النيابة .