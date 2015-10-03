أخبار عاجلة

هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

زوجة متوفى بأحداث سجن بورسعيد العمومى تروى شهادتها أمام المحكمة

Google+ Print
زوجة متوفى بأحداث سجن بورسعيد العمومى تروى شهادتها أمام المحكمة زوجة متوفى بأحداث سجن بورسعيد العمومى تروى شهادتها أمام المحكمة
تستمع محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد الشربينى، إلى شهادة الشهود فى محاكمة 51 متهماً بمحاولة اقتحام سجن بورسعيد العمومى، وإحداث الشغب والعنف، عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة الاستاد" مما أسفر عن مقتل 42 شخصا، بينهم ضابط وأمين شرطة،.

وقالت "إنجى. ع " زوجة أحد المجنى عليهم عن وفاة زوجها فى الأحداث قائلة إنهم مقيمين بالعقار المواجه للسجن بمنطقة "الصباح" بمحافظة بورسعيد، لتؤكد بأنهم فى يوم 22 يناير قبل الأحداث بعدة أيام تلقوا زيارة من مباحث قسم الشرق لتأمين الشقة خشية من الأحداث المتوقعة يوم الحكم فى قضية المذبحة.

وتابعت بأنها وابنتها غادروا المنزل للإقامة بمنزل والدتها تحسباً للأحداث، لتنتقل بشهادتها ليوم الحكم فى قضية "المذبحة" لتضيف بأن زوجها هاتفها واصفاً المشهد بأن أمطاراً من الرصاص تنهال عليهم.
>وتابعت بأن زوجها فقد الوعى لفترة بعد استنشاقه للغاز الذى امتلأت به الأجواء، لتضيف بأنه وبعد أن استعاد وعيه وبعد أن سيطرت القوات المسلحة على الوضع.

قام بالتوجه لمنزل والدتها لزيارتهم والاطمئنان عليهم لتؤكد بأنه بدا عليه الإعياء الشديد ووجهه كان "معفًر – مليئاً بالغبار الأبيض" وفق تعبيرها مضيفةً بأن دخل فى نوبة صراخ.

وواصلت شاهدة النفى شهادتها بالقول أن زوجها "وائل" وفى تاريخ الثالث من فبراير لعام 2013 تطورت حالته لينتفخ "وجهه" ليتم الانتقال به إلى المستشفى ويتم عمل التحاليل الخاصة بحالته ليتم توصيف حالته الصحية بأنه مصاب بـ"خراج فى الرئة اليسرى"، مشيرة إلى أن تقرير الطب الشرعى أورد أن سبب الوفاة هو هبوط حاد فى الدورة الدموية، لافتةً إلى أن الخراج المؤدى لوفاة زوجها سببه الغاز الذى استنشق.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وأخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365