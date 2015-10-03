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الشهود بـ"خلايا اللجان النوعية": غير متذكرين وأقوالنا بتحقيقات النيابة

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الشهود بـ"خلايا اللجان النوعية": غير متذكرين وأقوالنا بتحقيقات النيابة الشهود بـ"خلايا اللجان النوعية": غير متذكرين وأقوالنا بتحقيقات النيابة
تستمع محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة باكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وسكرتارية أحمد صبحى، لشهود الإثبات فى محاكمة 45 متهما بقضية خلايا اللجان النوعية.

واستمعت المحكمة إلى أقوال النقيب أحمد مجدى، قائلا بعد حلفه اليمين القانونية، أنه غير متذكر وأقواله موجودة بتحقيقات النيابة العامة، وأن دوره فى القضية كان إلقاء القبض على أحد المتهمين، وكان فى طريقه للسفر خارج .

كما حضر الضابط بقطاع الأمن الوطنى بالجيزة "ضياء عادل محمد"، والذى أكد أمام المحكمة أنه بناء على إذن النيابة بتفتيش منزل المتهم "إيمن فتحى شبايك"، وتم التفتيش ووجد بعض المتفجرات والأحراز، وهو غير متذكر جميع المضبوطات.

كما تم سماع أقوال الضابط "عادل محمد يحيى" بقطاع الأمن الوطنى، والذى أكد أمام المحكمة بعد حلفه اليمين القانونية، قائلا إنه قام بالقبض على المتهم "إسلام على يسر" بمنطقة 6 أكتوبر بناء على أذن من النيابة العامة، وأنه غير متذكر بالشكل الصحيح.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهمة قتل مواطن باستخدام الأسلحة النارية والخرطوش وحيازة سيارات بلوحات معدنية مصطنعة، وإحراق موقف سيارات إدارة شرطة النجدة بالإسكندرية مما أسفر عن احتراق 3 سيارات.

كما أسندت إليهم كذلك تهمة اقتحام محطة وقود وهددوا العاملين بها باستخدام الأسلحة النارية واحتجزوهم في محل بالبنزينة، وقاموا بحرقها بعد فتح مسدسات البنزين لتفريغ محتوى التانكات ومن ثم إشعال النار فيها، وأيضا قام المتهمون بحرق السيارات المتوقفة بمحيط قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية.

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مصر 365

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