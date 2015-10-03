ضبط تاجر مخدرات متهم فى جريمة قتل بحوزته 5 آلاف قرص ترامادول بالهرم

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من ضبط أحد العناصر الجنائية الخطرة الصادر ضده قرار ضبط فى جريمة قتل بالهرم.

كانت معلومات قد وردت للمقدم أسامة عبد الفتاح، رئيس مباحث قسم الهرم، تفيد قيام إسماعيل.ع 40 عاطل سنة – ومقيم دائرة القسم والسابق اتهامه فى عدد (5) قضايا ((مخدرات – شروع فى قتل – بلطجة)) وآخرها ((ضرب أفضى إلى موت)) بالإتجار في المواد المخدرة متخذاً من مسكنه وكراً لترويجها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمسكنه وبحوزته 5000 قرص لعقار الترامادول المخدر – 2 فرش لجوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 250 جم - 1100 جنيه – 3 هواتف محمولة)).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف لتسهيل ترويجها، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيقات.

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