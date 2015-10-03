جامعة بنها ترشح رئيس جامعة قناة السويس السابق لجائزة الدولة التقديرية

وافق مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور على شمس الدين رئيس الجامعة على ترشيح الدكتور محمد محمدين رئيس جامعة قناة السويس السابق لجائزة الدولة التقديرية، وذلك باعتباره أحد علماء الهندسة البارزين فى مجال تخصصه وممثل المجلس الأعلى للجامعات فى لجنة الخمسين لصياغة الدستور.

وقال شمس الدين، إن مجلس الجامعة بحضور الدكتور جمال إسماعيل والدكتور سليمان مصطفى والدكتور هشام أبو العينين نواب رئيس الجامعة قد وافق على نقل 4 أعضاء هيئة تدريس بدرجة أستاذ من بعض الجامعات المصرية للعمل فى كليتى التربية النوعية والفنون التطبيقية وذلك استكمالا للهيكل الإدارى، بسبب النقص فى عدد الأستاذة فى الأقسام العلمية بالكليتين.

وأشار رئيس جامعة بنها إلى أنه قد تم أيضا مناقشة تقارير أعمال الصيانة والترميمات والانتهاء من إجراءات التسكين فى المدن الجامعية وكذلك تقرير زيارة المشاركة فى معرض الصين والدول العربية والذى أقيم فى مدينة بنتشوان بمقاطعة نينغيشيا الصينية وتوقيع الجامعة على وثيقة تحالف جامعات دول طريق الحرير القديم.

وأكد شمس الدين أنه قد تم توقيع 4 مذكرات تفاهم واتفاقيات مع جامعات اللغات العالمية بنينغيشيا وبيغانج بشمال الصين وزانتونج وجامعة نينغيشيا، لإجراء بحوث علمية مشتركة وزيادة التبادل الطلابى وأعضاء هيئة التدريس فى مختلف المجالات العلمية والبحثية.