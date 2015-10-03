تعليم أسيوط يواجه الدروس الخصوصية بمجموعات التقوية بالمدارس

أرسلت مديرية التربية والتعليم بأسيوط للإدارات التعليمية الكتاب الدورى رقم 27 الخاص بتفعيل الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2013 الخاص بتفعيل المجموعات الدراسية للتقوية، لمواجهة الدروس الخصوصية لرفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.

ومن جانبه، شدد عبد الفتاح أبو شامة على ضرورة الالتزام بما ورد فى القرار الوزارى، خاصة فيما يتعلق برسوم مجموعات التقوية وتشكيل لجنة من التوجيه المالى والإدارى والشئون القانونية بزيارات مفاجئة للمدارس بالوقوف على ذلك الأمر، مع ضرورة اختيار أكفأ المعلمين للمشاركة فى هذه المجموعات، مع التأكد من عدم قيام أى معلم باتخاذ مجموعات التقوية ستارا للدروس الخصوصية داخل المدرسة.

وأكد وكيل الوزارة أنه سيتم إحالة أى معلم يخالف التعليمات للتحقيق الفورى، ومعه مدير المدرسة، مشددا على ضرورة عدم مغادرة أى من المشرفين على مجموعات التقوية للمدرسة إلا بعد التأكد من خروج جميع الطلاب وغلق الأبواب تماما.